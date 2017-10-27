Площадь торгового центра «Мега» с магазином IKEA под Челябинском составит 140 тыс. кв. м

Фото с сайта gornovosti.ru

Инвестор обещает оборудовать на части этой площади "расслабляющие пространства". Как сообщили в пресс-службе компании IKEA Centres Russia, в проект будет вложено около 18 млрд рублей. Там же напомнили, что приобретен участок площадью 40 га в Сосновском районе для строительства торгового центра. Открытие комплекса с магазином IKEA запланировано на 2020 год.

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Все новости за 27.10.2017 г.»