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Площадь торгового центра «Мега» с магазином IKEA под Челябинском составит 140 тыс. кв. м
27.10.2017 г. 14:16
Фото с сайта gornovosti.ru
Инвестор обещает оборудовать на части этой площади "расслабляющие пространства". Как сообщили в пресс-службе компании IKEA Centres Russia, в проект будет вложено около 18 млрд рублей. Там же напомнили, что приобретен участок площадью 40 га в Сосновском районе для строительства торгового центра. Открытие комплекса с магазином IKEA запланировано на 2020 год.
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