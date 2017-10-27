В Челябинске на несколько дней закроют движение на кольце Свердловский проспект - улица Труда

Фото с сайта kazanfirst.ru

Из-за ремонта трамвайных путей с трудностями столкнутся автомобилисты и пассажиры общественного транспорта. Машины не смогут проехать через перекресток улицы Труда и Свердловского проекта с 23:00 с сегодняшнего дня, 27 октября. Электротранспорт на данном участке начнет курсировать с 5:30 понедельника. Для автомобилистов дорогу откроют в среду, 1 ноября, в 6:00, сообщили в пресс-службе мэрии.

Из-за перекрытия временно отменяется движение трамваев №17 и №20, а троллейбусы №7 и №12 будут следовать по другим маршрутам. Городская администрация просит пассажиров и автомобилистов внимательно планировать поездки.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 27.10.2017 г.»