Челябинцы смогут услышать мелодии органа в сквере возле «Родины»

Фото с сайта cheladmin.ru

На площадке у камерного зала будут транслировать концерты с помощью новой акустической системы. Ее презентация состоялась в четверг, 26 октября. Систему обещают запустить весной 2018 года. Музыкальные произведения и концерты знаменитых органистов будут звучать не только в записи, но и в живом исполнении.

"Охват звуком будет примерно 50 метров в длину и 100 метров в ширину. Благодаря разделению низких и высоких частот нам удалось добиться качественной звуковой передачи органа", - отметил директор компании "Стрит-радио" Эдуард Трифонов.

Уличные концерты планируют устраивать каждый день. В полную мощь акустическая система будет работать только при проведении крупных мероприятий. В остальные дни музыку станут транслировать на малой громкости, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

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Все новости за 27.10.2017 г.»