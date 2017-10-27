  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -1 ... -3 C°
  • 0 ... -2 C°
  • 57.7643р. + 0.1503
  • 68.289р. + 0.5177
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

Челябинцы смогут услышать мелодии органа в сквере возле «Родины»

27.10.2017 г. 14:08

Челябинцы смогут услышать мелодии органа в сквере возле «Родины»
Фото с сайта cheladmin.ru

На площадке у камерного зала будут транслировать концерты с помощью новой акустической системы. Ее презентация состоялась в четверг, 26 октября. Систему обещают запустить весной 2018 года. Музыкальные произведения и концерты знаменитых органистов будут звучать не только в записи, но и в живом исполнении.

"Охват звуком будет примерно 50 метров в длину и 100 метров в ширину. Благодаря разделению низких и высоких частот нам удалось добиться качественной звуковой передачи органа", - отметил директор компании "Стрит-радио" Эдуард Трифонов.

Уличные концерты планируют устраивать каждый день. В полную мощь акустическая система будет работать только при проведении крупных мероприятий. В остальные дни музыку станут транслировать на малой громкости, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 27.10.2017 г.»

Новости на эту тему