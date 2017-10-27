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В День народного единства в Челябинске состоится крестный ход

27.10.2017 г. 14:05

В День народного единства в Челябинске состоится крестный ход
Фото с сайта mitropolia74.ru

Он будет приурочен к празднику Казанской иконы Божией Матери. Утром 4 ноября в Свято-Симеоновском кафедральном соборе митрополит Челябинский и Миасский Никодим проведет божественную литургию. После завершения службы верующие выйдут на Свердловский проспект. Оттуда в 11:00 стартует крестный ход. Челябинцы дойдут до храма Александра Невского на Алом поле, где состоится праздничный молебен, сообщили в пресс-службе епархии.

 

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