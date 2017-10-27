В Челябинской области удвоят штрафы за порчу скамеек и бордюров

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Больше придется платить и тем, кто не следит за содержанием и ремонтом фасадов, водостоков, витрин и окон нежилых зданий. Соответствующие поправки к проекту закона "Об административных правонарушениях в Челябинской области" были одобрены на заседании Законодательного собрания.

Размер штрафов повысится с 1 января 2021 года. Южноуральцам, которые не обеспечивают благоустройство своих объектов, придется платить в два раза больше. За некоторые нарушения - до 600 тыс. рублей. Также депутаты одобрили поправки, которые предусматривают введение денежных санкций за повреждение дорог, тротуаров, кустарников и деревьев при проведении земляных работ. Размер штрафа будет составлять от 1 тыс. до 20 тыс. рублей.

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Все новости за 27.10.2017 г.»