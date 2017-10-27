На следующей неделе в Челябинске потеплеет до +7

Фото с сайта www.gorobzor.ru

Такая температура ожидается во вторник и среду, 31 октября и 1 ноября, говорится на сайте гидрометцентра России. Будет облачно, ожидаются небольшие осадки, в середине недели - дождь.

При этом потепление начнется уже в выходные. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -8, но уже днем воздух прогреется до +2. Ожидаются небольшие осадки в виде снега с дождем.

До четверга в Челябинске будет сохраняться плюсовая дневная температура.

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Все новости за 27.10.2017 г.»