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На следующей неделе в Челябинске потеплеет до +7

27.10.2017 г. 10:46

На следующей неделе в Челябинске потеплеет до +7
Фото с сайта www.gorobzor.ru

Такая температура ожидается во вторник и среду, 31 октября и 1 ноября, говорится на сайте гидрометцентра России. Будет облачно, ожидаются небольшие осадки, в середине недели - дождь.

При этом потепление начнется уже в выходные. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -8, но уже днем воздух прогреется до +2. Ожидаются небольшие осадки в виде снега с дождем.

До четверга в Челябинске будет сохраняться плюсовая дневная температура.

 

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