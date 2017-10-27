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На следующей неделе в Челябинске потеплеет до +7
27.10.2017 г. 10:46
Фото с сайта www.gorobzor.ru
Такая температура ожидается во вторник и среду, 31 октября и 1 ноября, говорится на сайте гидрометцентра России. Будет облачно, ожидаются небольшие осадки, в середине недели - дождь.
При этом потепление начнется уже в выходные. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -8, но уже днем воздух прогреется до +2. Ожидаются небольшие осадки в виде снега с дождем.
До четверга в Челябинске будет сохраняться плюсовая дневная температура.
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