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Уголовное дело заказчика убийства главы Красноармейского района передано в суд
27.10.2017 г. 09:13
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 61-летнего жителя Челябинской области. По версии следствия, мужчина целый год уговаривал своего знакомого убить главу Красноармейского района, а также одного из предпринимателей. За это пообещал денежное вознаграждение.
Задумавший преступление южноуралец дал знакомому фотографии чиновника и бизнесмена, рассказал, где они живут и работают, предоставил видеозапись маршрута передвижения. Мотивом для убийства должностного лица было желание в последующем занять его должность, а с предпринимателем у обвиняемого возник спор из-за денег, связанный с использованием земельных участков, расположенных в Челябинске.
Человек, которого заказчик просил совершить убийство, пришел в полицию и рассказал обо всем. В итоге была запланирована инсценировка. Мужчина, который должен был совершить убийство, встретился с заказчиком, чтобы получить деньги за преступление. В момент передачи 600 тыс. рублей последнего задержали.
Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-центре прокуратуры области.
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