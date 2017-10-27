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В Челябинской области провели первую операцию по трансплантации сердца
27.10.2017 г. 09:07
Фото с сайта marpravda.ru
Пациентом стал 54-летний южноуралец. Операцию по пересадке сердца провели в областной клинической больнице. Челябинским врачам помогали коллеги из Екатеринбурга.
Бригаду трансплантологов, состоявшую из четырех человек, со стороны Свердловской областной больницы возглавил руководитель центра сердца и сосудов Константин Кондрашов, от челябинцев - заведующий кардиохирургическим отделением областной больницы Михаил Нуждин.
Как сообщается на сайте правительства Свердловской области, на счету специалистов центра сердца и сосудов СОКБ №1 - 32 пересадки сердца.
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