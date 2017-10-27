  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -1 ... -3 C°
  • 0 ... -2 C°
  • 57.7643р. + 0.1503
  • 68.289р. + 0.5177
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

В Челябинской области провели первую операцию по трансплантации сердца

27.10.2017 г. 09:07

В Челябинской области провели первую операцию по трансплантации сердца
Фото с сайта marpravda.ru

Пациентом стал 54-летний южноуралец. Операцию по пересадке сердца провели в областной клинической больнице. Челябинским врачам помогали коллеги из Екатеринбурга.

Бригаду трансплантологов, состоявшую из четырех человек, со стороны Свердловской областной больницы возглавил руководитель центра сердца и сосудов Константин Кондрашов, от челябинцев - заведующий кардиохирургическим отделением областной больницы Михаил Нуждин.

Как сообщается на сайте правительства Свердловской области, на счету специалистов центра сердца и сосудов СОКБ №1 - 32 пересадки сердца.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 27.10.2017 г.»

Новости на эту тему