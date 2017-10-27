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Челябинцы смогут попробовать пиццу из горохового сыра

27.10.2017 г. 08:47

Челябинцы смогут попробовать пиццу из горохового сыра
Фото с сайта prontopizza86.ru

Ее будут готовить в рамках дегустации этичных блюд. Мероприятие состоится в воскресенье, 29 октября, в преддверии международного Дня вегана. Все желающие смогут продегустировать пиццу из горохового сыра, мороженое, приготовленное без молочных продуктов, и другие веганские блюда.

Вечеринка, которая получила название "Vegan Party - 2017 Морковка рулит!", пройдет в креативном молодежном центре "Пушкин". На празднике будут проводиться благотворительные сборы в фонд центра защиты прав животных "ВИТА". Также для гостей подготовят культурную программу с живой музыкой и интеллектуальными играми.

 

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