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В Миассе спасателям пришлось доставать женщину из колодца
27.10.2017 г. 08:44
Фото с сайта chelspasatel.ru
Ее обнаружили прохожие в четверг, 26 октября. Женщина находилась в тяжелом состоянии и не могла самостоятельно выбраться из колодца теплотрассы на улице Орловской. На помощь вызвали миасских спасателей. Они извлекли пострадавшую из колодца при помощи альпинистского снаряжения и передали медикам.
Предположительно, женщина не имеет определенного места жительства, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.
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