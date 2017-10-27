В Миассе спасателям пришлось доставать женщину из колодца

Фото с сайта chelspasatel.ru

Ее обнаружили прохожие в четверг, 26 октября. Женщина находилась в тяжелом состоянии и не могла самостоятельно выбраться из колодца теплотрассы на улице Орловской. На помощь вызвали миасских спасателей. Они извлекли пострадавшую из колодца при помощи альпинистского снаряжения и передали медикам.

Предположительно, женщина не имеет определенного места жительства, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

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