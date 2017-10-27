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В центре Челябинска появятся башни-близнецы

27.10.2017 г. 08:40

В центре Челябинска появятся башни-близнецы
Фото с сайта ngsserv.ru

Два 24-этажных дома построят на перекрестке улиц Труда и Свободы. Проект одобрили на публичных слушаниях. Жилой комплекс возводит СК "Легион". Под зданиями построят парковку на 194 машины. В одной из башен разместят детский сад.

Застройку исторического центра не одобрил координатор инициативной группы "Архистраж" Юрий Латышев. Он считает, что в этом районе нельзя строить здания выше четырех этажей. Но несмотря на наличие противников, проект на публичных слушаниях одобрили и рекомендовали к утверждению.

 

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