Власти выделят авиакомпании «Ямал» 250 млн рублей на новые рейсы из Челябинска

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Деньги перевозчик получит в 2018 году. Это будет плата за организацию новых рейсов из аэропорта Челябинска. Данную сумму выделят из регионального бюджета. Изменения в закон о развитии туризма приняли в четверг, 26 октября, депутаты Законодательного собрания области.

Согласно документам, размещенным на сайте регионального парламента, в одну из статей добавили новый пункт. В нем, в частности, говорится, что субсидии за счет средств областного бюджета будут предоставлены авиационным предприятиям, осуществляющим регулярные региональные (международные) перевозки пассажиров и багажа по приоритетным направлениям.

Как пишет РБК, еще 250 млн рублей перевозчику выделят регионы, куда он будет летать. О том, что авиакомпания «Ямал» станет базовым перевозчиком челябинского аэропорта, в августе заявил губернатор Борис Дубровский. Предварительные договоренности были достигнуты в ходе Международного экономического форума в Петербурге.

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