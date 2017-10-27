- -1 ... -3 C°
- 0 ... -2 C°
- 57.7643р. + 0.1503
- 68.289р. + 0.5177
Власти выделят авиакомпании «Ямал» 250 млн рублей на новые рейсы из Челябинска
27.10.2017 г. 07:51
Деньги перевозчик получит в 2018 году. Это будет плата за организацию новых рейсов из аэропорта Челябинска. Данную сумму выделят из регионального бюджета. Изменения в закон о развитии туризма приняли в четверг, 26 октября, депутаты Законодательного собрания области.
Согласно документам, размещенным на сайте регионального парламента, в одну из статей добавили новый пункт. В нем, в частности, говорится, что субсидии за счет средств областного бюджета будут предоставлены авиационным предприятиям, осуществляющим регулярные региональные (международные) перевозки пассажиров и багажа по приоритетным направлениям.
Как пишет РБК, еще 250 млн рублей перевозчику выделят регионы, куда он будет летать. О том, что авиакомпания «Ямал» станет базовым перевозчиком челябинского аэропорта, в августе заявил губернатор Борис Дубровский. Предварительные договоренности были достигнуты в ходе Международного экономического форума в Петербурге.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 18.10.2017 г. К приезду Путина в Челябинске изготовят макет аэропорта за 1 млн рублей
- 16.10.2017 г. В комплекс аэропорта «Челябинск» планируют включить ж/д станцию и автовокзал
- 11.10.2017 г. Губернатор иранской провинции предложил открыть авиарейс Челябинск - Тегеран
- 11.10.2017 г. Все здания аэропорта Челябинск снесут и выстроят новые к саммиту ШОС
- 09.10.2017 г. Самолет рейса Дубай - Екатеринбург вынужденно приземлился в аэропорту Челябинска из-за непогоды