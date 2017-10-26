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IKEA построит торговый центр под Челябинском в ближайшие 4-5 лет

26.10.2017 г. 17:23

IKEA построит торговый центр под Челябинском в ближайшие 4-5 лет
Фото с сайта gornovosti.ru

В ближайших планах возведение очередного магазина в Подмосковье. Потом будут строиться объекты в Петербурге и Челябинске. Об этом директор «ИКЕА Новосибирск» Алексей Колгушкин сообщил в интервью «Ъ-Сибирь».

«В ближайших планах строительство еще одного магазина в Московской области… Далее в планах – Санкт-Петербург и Челябинск, там планируется строительство магазинов с торговым центром «Мега». Это перспектива четырех-пяти лет. Потом будем смотреть на другие города», - рассказал Колгушкин.

Челябинская IKEA будет построена на территории Сосновского района. Общий объем инвестиций составит 15 млн рублей.

 

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