IKEA построит торговый центр под Челябинском в ближайшие 4-5 лет

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В ближайших планах возведение очередного магазина в Подмосковье. Потом будут строиться объекты в Петербурге и Челябинске. Об этом директор «ИКЕА Новосибирск» Алексей Колгушкин сообщил в интервью «Ъ-Сибирь».

«В ближайших планах строительство еще одного магазина в Московской области… Далее в планах – Санкт-Петербург и Челябинск, там планируется строительство магазинов с торговым центром «Мега». Это перспектива четырех-пяти лет. Потом будем смотреть на другие города», - рассказал Колгушкин.

Челябинская IKEA будет построена на территории Сосновского района. Общий объем инвестиций составит 15 млн рублей.

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Все новости за 26.10.2017 г.»