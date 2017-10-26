Всероссийская конференция поддержки предпринимательства состоится в Челябинске

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Она будет проходить с 23 по 25 ноября. Ожидается приезд 300 участников из 85 регионов России. Программа конференции расписана на три дня. 23 ноября участники будут работать в гранд-отеле «Видгоф» на четырех площадках. В секции «Открывай» обсудят проблемы начинающих бизнесменов. Работа площадки «Сопровождай» будет посвящена вопросам поддержки предпринимательства. Главы региональных гарантийных и микрофинансовых организаций будут делиться опытом в секции «Развивай». Площадка «Производи» соберет руководителей центров кластерного развития и инжиниринга.

24 и 25 ноября пройдет секция «Регионы-2018», на которой будет проходить презентация и защита комплексной программы развития предпринимательства в регионах.

Как ранее подчеркивал заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров, важно создавать на Южном Урале условия для развития малого и среднего бизнеса. Сейчас 70% валового регионального продукта Челябинской области приходится на предприятия крупного бизнеса, 30% - на малые и средние компании.

Все новости за 26.10.2017 г.»