Епархия призвала жителей Челябинска не праздновать Хеллоуин

Фото с сайта samaraintour.ru

В миссионерском отделе заявили, что решение отмечать этот праздник противоречит Стратегии национальной безопасности 2015 года и ряду других законодательных актов. Активное празднование в нашей стране Хеллоуина говорит о том, что в общественном сознании россиян происходят "страшные, фатальные изменения", сказано в сообщении пресс-службы челябинской епархии.

"Известно, что насаждение в российском обществе чуждых его культуре праздников является инструментом т.н. «мягкой силы» и служит деформации нашего цивилизационного ядра, объективно работает на ослабление и распад нашего государства", - также написано в релизе.

Миссионерский отдел обратился и к чиновникам с просьбой не одобрять проведение Хеллоуина, особенно в сфере образования, и пересмотреть решение о праздновании там, где оно уже было принято.

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Все новости за 26.10.2017 г.»