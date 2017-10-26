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Епархия призвала жителей Челябинска не праздновать Хеллоуин
26.10.2017 г. 17:14
В миссионерском отделе заявили, что решение отмечать этот праздник противоречит Стратегии национальной безопасности 2015 года и ряду других законодательных актов. Активное празднование в нашей стране Хеллоуина говорит о том, что в общественном сознании россиян происходят "страшные, фатальные изменения", сказано в сообщении пресс-службы челябинской епархии.
"Известно, что насаждение в российском обществе чуждых его культуре праздников является инструментом т.н. «мягкой силы» и служит деформации нашего цивилизационного ядра, объективно работает на ослабление и распад нашего государства", - также написано в релизе.
Миссионерский отдел обратился и к чиновникам с просьбой не одобрять проведение Хеллоуина, особенно в сфере образования, и пересмотреть решение о праздновании там, где оно уже было принято.
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