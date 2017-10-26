Резервный миллиард из бюджета Челябинской области направлен на зарплаты врачей и учителей

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Решение приняли депутаты Законодательного собрания. Как сообщил первый замминистра финансов региона Александр Грязев, за счет перераспределения расходов бюджета на 2017 год ранее зарезервированные средства в сумме 1 млрд 116 млн рублей направлены на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Еще на 36,3 млн рублей увеличен фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала детских садов в связи с увеличением количества воспитанников.

Дополнительные ресурсы выделены на организацию в Челябинске XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проведение которого планируется в ноябре. Это 70 млн рублей. Также дополнительные деньги пойдут на осуществление вклада Челябинской области в хозяйственное партнерство, которое занимается строительством общественно-делового центра к ожидаемым саммитам ШОС и БРИКС (50 млн рублей), сообщает пресс-служба министерства финансов региона.

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Все новости за 26.10.2017 г.»