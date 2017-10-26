Составлен детальный план первого челябинского детского технопарка «Кванториум»

Фото с сайта www.myudm.ru

Внутри комплекса будут оборудованы хай-тек цеха, шахматный зал и медиабиблиотека. Самые большие площади займут презентационный зал, коворкинг с лаундж-зоной и аэроквантум с высокими потолками в два этажа. "Кванториум" откроется на базе Южно-Уральского государственного университета в 2018-2019 учебном году. Площадь парка составит 1600 кв. метров.

"Сама идея "Кванториума" заключается в том, что дети, играя, изучают передовые технологии и учатся применять теорию на практике", — отметил замминистра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Задачу по открытию на Южном Урале такого технопарка поставил губернатор Борис Дубровский. Обучение в "Кванториуме" для детей от пяти до 18 лет будет бесплатным.

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Все новости за 26.10.2017 г.»