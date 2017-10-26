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В Челябинске 25-летнюю автоледи, лишенную прав на 1,5 года, оштрафовали на 300 тыс. рублей
26.10.2017 г. 13:03
Фото с сайта 74.мвд.рф
Такое наказание женщине назначили за отказ от общественных работ. Автоледи лишили прав на 1,5 года в марте 2016-го. Однако уже в апреле следующего года сотрудники ГИБДД дважды поймали ее за рулем. Суд назначил 240 часов обязательных работ. Женщина проигнорировала это. И теперь должна заплатить 300 тыс. рублей. Штраф не избавит автоледи от выполнения общественных работ, которое по-прежнему будут контролировать судебные приставы.
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