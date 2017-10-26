Полицейские обстреляли «Газель» во время погони под Челябинском

Машина выезжала на встречную полосу и создавала угрозу жизни и здоровью проезжавших мимо водителей. Преследовать пришлось грузовую «Газель» на дороге Вахрушево - Долгодеревенское. За рулем находился 37-летний челябинец, который пытался скрыться при задержании. Его подозревают в пяти кражах из садовых домов.

Мужчина на требования инспекторов ДПС об остановке не реагировал. При этом машина виляла на дороге, выезжая на встречную полосу. Полицейские выстрелили по колесам, «Газель» проехала несколько метров и врезалась в дорожное ограждение недалеко от встречной машины. По информации пресс-службы МВД России, водитель убежал в лес, где его и задержали.

В грузовом автомобиле нашли похищенное имущество. Ущерб превысил 250 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Задержанный неоднократно судим, сейчас он находится под стражей.

Видео: МВД России

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Все новости за 26.10.2017 г.»