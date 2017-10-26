В Челябинске построят новое здание для проведения судебно-психиатрических экспертиз

Фото с сайта gubernator74.ru

Деньги на это выделят из областного бюджета. Решение о строительстве нового центра принял губернатор Борис Дубровский. В старом здании областной психоневрологической больницы 1969 года постройки проводить судебно-психиатрические экспертизы невозможно. Объект находится в плачевном состоянии и не соответствует современным требованиям. Сейчас челябинцы вынуждены проходить судебно-психиатрические экспертизы в учреждениях соседних регионов.

Проектно-сметная документация для строительства центра разработана, необходимые финансовые расходы запланированы в областном бюджете на 2018 год.

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Все новости за 26.10.2017 г.»