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Шестилетняя девочка умерла от пневмонии в Еманжелинске

26.10.2017 г. 11:42

Шестилетняя девочка умерла от пневмонии в Еманжелинске
Фото с сайта bryansku.ru

Ребенок потерял сознание по пути к автомобилю скорой помощи. Врачи пытались реанимировать девочку, но спасти ее не удалось. Трагедия произошла днем в понедельник, 23 октября. Девочке, которая болела уже несколько дней, стало хуже. Мать вызвала скорую. Врачи настояли на госпитализации. Ранее девочке уже вызывали скорую. Тогда врачи хотели отправить ребенка в больницу, но получили отказ от матери.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и проводится проверка в медучреждении по факту смерти.

 

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