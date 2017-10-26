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ГИБДД просит водителей не ездить по Челябинской области в ближайшие сутки
26.10.2017 г. 11:35
Фото с сайта 74.мвд.рф
В регионе ожидается сильный снег, дорожные условия резко ухудшатся. В пятницу, 27 октября, на трассах местами будет скользко. Ночью похолодает до -15 градусов. В связи с этим повышен риск попадания в ДТП.
"На автодороге Челябинск – Новосибирск отмечаются снежные заносы, движение автомобильного транспорта затруднено", - говорится в сообщении на сайте ГИБДД.
Автоинспекция просит водителей воздержаться от поездок по региону. При движении на дальние расстояния южноуральцам рекомендуют быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи, питание и достаточный запас топлива. На все дороги уже выведены дополнительные наряды ДПС.
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