ГИБДД просит водителей не ездить по Челябинской области в ближайшие сутки

Фото с сайта 74.мвд.рф

В регионе ожидается сильный снег, дорожные условия резко ухудшатся. В пятницу, 27 октября, на трассах местами будет скользко. Ночью похолодает до -15 градусов. В связи с этим повышен риск попадания в ДТП.

"На автодороге Челябинск – Новосибирск отмечаются снежные заносы, движение автомобильного транспорта затруднено", - говорится в сообщении на сайте ГИБДД.

Автоинспекция просит водителей воздержаться от поездок по региону. При движении на дальние расстояния южноуральцам рекомендуют быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи, питание и достаточный запас топлива. На все дороги уже выведены дополнительные наряды ДПС.

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