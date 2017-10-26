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После столкновения двух ВАЗов на северо-западе серьезно пострадала пассажирка
26.10.2017 г. 10:19
Женщина получила открытую черепно-мозговую травму, многочисленные переломы и ушибы. Авария произошла вечером в среду, 25 октября, на Университетской набережной. Водитель ВАЗ-2113, поворачивая налево, не пропустил автомобиль ВАЗ-21099, который двигался по главной дороге. От сильного удара вторая машина развернулась и врезалась в ограждение проезжей части.
"Прибывшие сотрудники скорой оказали пострадавшей женщине первую помощь. Затем спасатели и пожарные на жестких носилках эвакуировали ее из автомобиля. Пострадавшую транспортировали до машины скорой медицинской помощи", - сообщили в челябинской городской службе спасения.
Водители и остальные пассажиры получили незначительные ушибы и ссадины.
Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com
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