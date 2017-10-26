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Челябинский зоозащитник спас жизнь золотой рыбке

26.10.2017 г. 09:33

Челябинский зоозащитник спас жизнь золотой рыбке
Скриншот видео с сайта youtube.com / Karen Dallakyan

Она проглотила камень. Хозяйка заметила, что рыбка опустилась на дно аквариума и тяжело дышит. Женщина обратилась за помощью к зоозащитнику Карену Даллакяну. Ветеринар вытащил большой декоративный камень с помощью пинцета. Операция прошла успешно.

Сейчас жизни рыбки ничего не угрожает. Карен Даллакян посоветовал хозяйке убрать из аквариума большие камни, чтобы инцидент не повторился.

 

 

   Видео: Karen Dallakyan / youtube.com

 

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