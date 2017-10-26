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Полиция разыскивает водителя, насмерть сбившего пешехода в Каслях
26.10.2017 г. 09:24
Фото с сайта vk.com
Авария произошла сегодня, 26 октября, рано утром. На улице Завета Ильича машина наехала на 55-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части. Она получила смертельные травмы. Водитель с места аварии скрылся, его личность не установлена.
Тех, кто видел момент аварии или знает что-либо о происшествии, просят позвонить по телефону 256-16-84 (Дежурная часть УГИБДД по Челябинской области) или 02. Конфиденциальность гарантируется, говорится в сообщении пресс-службы управления МВД по Челябинской области.
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