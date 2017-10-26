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В Челябинской области возбудили почти тысячу уголовных дел по мошенничеству в сфере автострахования
26.10.2017 г. 09:11
Более ста человек привлечены к ответственности. Такие данные были озвучены на координационном совещании губернатора Бориса Дубровского с руководителями правоохранительных органов.
По всей стране сегодня сохраняется напряженная обстановка, связанная с распространением мошеннических схем с поддельными полисами, и, как следствие, нарушение законных прав и интересов автовладельцев. В главном управлении внутренних дел области создана специальная рабочая группа, проводятся рейды в городах и районах, действуют следственно-оперативные группы. В результате принятых мер возбуждено 917 уголовных дел по преступлениям, совершенным в сфере автострахования, окончено производство по 184 делам, 106 лиц привлечены к уголовной ответственности.
Как подчеркнули в ходе совещания руководители правоохранительных органов, в настоящее время ситуация в Челябинской области взята под контроль.
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