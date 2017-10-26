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«Трактор» потратит более миллиона рублей на шкафчики для хоккеистов
26.10.2017 г. 09:08
Фото с сайта hctraktor.org
Деньги будут выделены из бюджета Челябинской области. Сообщение о тендере администрация ледовой арены «Трактор» разместила на сайте единой информационной системы в сфере закупок. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 7 ноября.
Всего планируется закупить 126 шкафчиков для переодевания хоккеистов. Стоимость каждого составляет около 10 тыс. рублей.
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