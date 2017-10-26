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В Челябинске будут делать тракторы-броненосцы по уникальной технологии

26.10.2017 г. 08:55

В Челябинске будут делать тракторы-броненосцы по уникальной технологии
Фото с сайта chtz-uraltrac.ru

Каждая машина получит бронированные кабину, элементы капота и топливного бака. Это поможет защитить водителя от камнепада, падающих деревьев, пуль и осколков, сообщили в пресс-службе ЧТЗ.

Сварка ведется прерывистым швом. Это позволяет избегать перегрева металла. Новая технология сварки броневых листов для тракторов Б12 была освоена в рамках контракта предприятия с министерством обороны России.

Бульдозер Б12 был представлен на выставке-форуме "Армия-2017". Трактор вызвал большой интерес у представителей зарубежных армий и российских военных. Их привлекли низкая цена, высокая экономичность и большой ресурс эксплуатации машины.

 

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