В Челябинске будут делать тракторы-броненосцы по уникальной технологии

Фото с сайта chtz-uraltrac.ru

Каждая машина получит бронированные кабину, элементы капота и топливного бака. Это поможет защитить водителя от камнепада, падающих деревьев, пуль и осколков, сообщили в пресс-службе ЧТЗ.

Сварка ведется прерывистым швом. Это позволяет избегать перегрева металла. Новая технология сварки броневых листов для тракторов Б12 была освоена в рамках контракта предприятия с министерством обороны России.

Бульдозер Б12 был представлен на выставке-форуме "Армия-2017". Трактор вызвал большой интерес у представителей зарубежных армий и российских военных. Их привлекли низкая цена, высокая экономичность и большой ресурс эксплуатации машины.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 26.10.2017 г.»