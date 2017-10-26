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Врачи опровергли информацию об отказе ставить прививку от столбняка двухлетней девочке
26.10.2017 г. 08:23
Фото с сайта kakzdravie.com
В детском травмпункте не принимали пациентов с подобной травмой во вторник, 24 октября, сообщается на сайте администрации города. Ранее стало известно, что именно в тот день во время прогулки в парке Гагарина двухлетнего ребенка укусила белка. По словам родителей, девочку сразу же повезли в городской травмпункт №1, где ей отказались ставить прививку от столбняка.
Управление здравоохранения администрации Челябинска выступило с официальным заявлением. Там сообщили, что в указанное учреждение пациент с подобной травмой обращался лишь 19 октября. Это тоже был ребенок, но другого возраста. В данный момент он наблюдается в поликлинике.
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