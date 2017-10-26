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Каждый четвертый челябинец считает себя совершенно незащищенным от террористической угрозы
26.10.2017 г. 08:13
Еще треть жителей города заявили, что уровень безопасности недостаточный. Такие ответы получили социологи челябинского филиала Президентской академии в ходе опроса. Поводом для исследования стали атаки телефонных террористов, которым город трижды подвергся в сентябре и октябре.
Выяснилось, что практически каждый пятый (19,9%) считает, что Челябинск и его жители хорошо защищены. Чаще так отвечают мужчины, респонденты в возрасте старше 50 лет, а также пенсионеры и люди, которые хорошо зарабатывают.
Недостаточно защищенными чувствуют себя треть челябинцев. Как правило, это молодые горожане, в возрасте от 18 до 30 лет, и жители со средними доходами. Ответ о том, что региональный центр совершенно не защищен от террористической угрозы, выбрали 24% респондентов. Чаще других об опасности заявляли жители Советского района.
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