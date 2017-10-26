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Челябинцы создают накал страстей в отечественных фильмах
26.10.2017 г. 07:52
В городе работает компания, которая визуализирует спецэффекты для клиентов по всему миру. Среди них телевизионные и рекламные холдинги.
О суперкомпьютере, создании рендер-фермы и возможностях 3D-графики говорим сегодня, 26 октября, в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017». Прямой эфир в 16:35.
Трансляция проекта на радио «Челябинское эхо», 31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во «ВКонтакте».
Автор фото: Алиса Ческидова
Гости в студии:
Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» - генеральный директор ООО «Рендер-ферма» Валентин Дорохов
Бизнес-эксперт - директор компании Caravan Games Алексей Дмитриев
Ведущий премии - генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев
Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».
Категория 16+
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