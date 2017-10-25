В Челябинске 26 октября стартует показ скандального фильма «Матильда»

Фото с сайта www.rockfilm.ru

Ленту, которая вызвала много споров, будут демонстрировать во всех городских кинотеатрах. Увидеть фильм смогут и посетители "Синема парка", который ранее заявлял, что откажется от показа картины режиссера Алексея Учителя. В продаже еще есть билеты на день премьеры. Их стоимость составляет от 120 до 260 рублей.

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Все новости за 25.10.2017 г.»