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В Челябинске 26 октября стартует показ скандального фильма «Матильда»
25.10.2017 г. 17:12
Фото с сайта www.rockfilm.ru
Ленту, которая вызвала много споров, будут демонстрировать во всех городских кинотеатрах. Увидеть фильм смогут и посетители "Синема парка", который ранее заявлял, что откажется от показа картины режиссера Алексея Учителя. В продаже еще есть билеты на день премьеры. Их стоимость составляет от 120 до 260 рублей.
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