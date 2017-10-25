Между ж/д вокзалом и улицей Блюхера построят трамвайную ветку

Фото с сайта cheladmin.ru

Рельсы проложат по улицам Курчатова и Овчинникова. Планируется, что на этом участке они появятся до 2022 года. Также власти намерены организовать движение троллейбусов на "Тополиной аллее". Пять километров проводной сети для этого вида транспорта проложат на улицах Молодогвардейцев, Академика Королева и Университетской Набережной.

Об изменениях в транспортной системе города стало известно из постановления администрации "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок на территории города Челябинска на 2017–2022 годы". Документ опубликован на сайте мэрии. Там сказано также, что будут построены три тяговые подстанции для обслуживания электротранспорта. На организацию новых трамвайных и троллейбусных путей планируется потратить около 300 млн рублей.

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Все новости за 25.10.2017 г.»