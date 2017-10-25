Челябинские врачи отказались ставить ребенку прививку от столбняка после укуса белки

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В травмпункте не оказалось вакцины. Сотрудники детской поликлиники №1 посоветовали обратиться в платную клинику. Инцидент произошел во вторник, 24 октября. Во время прогулки в парке имени Гагарина двухлетнюю девочку укусила белка, которую ребенок хотел покормить. Родители обратились в травмпункт. Их дочери поставили укол от бешенства. Вакцины от столбняка в больнице не было, поэтому пришлось обратиться в частную клинику.

Родители написали жалобу в челябинское отделение "Союза добровольцев России". Начальник регионального штаба организации Владимир Корнев взял ситуацию под свой контроль. Общественники просят министра здравоохранения области Сергея Кремлева провести проверки в травмпунктах.



«Сегодня мне вот уже отзванивалась мама с ребенком. Едет по всем инфекционистам, то есть проверяет ребенка. Потому что уже что-то началось у ребенка, подергивание какое-то. Они хотят еще обратиться в суд по этому поводу. Мы написали, подготовили пакет документов для Кремлева. Прокуратуру пока мы не подключали. Мы пока что с министерством работаем», - прокомментировал Владимир Корнев.

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