В Челябинск в детских игрушках завезли наркотики

Фото с сайта mediakuzbass.ru

Крупный канал поставки психоактивных веществ из Европы в Россию выявили и перекрыли таможенники совместно с сотрудниками управления МВД на транспорте. Наркодилеры переправили в Челябинск посылку, в сопроводительных документах к которой было сказано, что внутри детский конструктор. Правоохранители, которые заранее знали о поступлении такой коробки, дождались получателя в одном из отделений почты, где он был задержан.

При вскрытии посылки они увидели, что игрушки там нет, но есть пакеты с содержимым голубого и темно-зеленого цветов. Экспертиза установила: это наркотические и психотропные вещества. Всего на территории страны было выявлено семь случаев поставки наркотиков под видом игрушек. Из незаконного оборота изъяли более 26 кг наркотиков. Стоимость данной партии на черном рынке превышает 40 млн рублей, сообщили в челябинской таможне.

Задержанного получателя посылки взяли под стражу. По всем фактам возбуждено восемь уголовных дел.

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