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Полиция задержала водителя, сбившего 15-летнего подростка на «зебре»
25.10.2017 г. 16:13
Изначально в наезде на ребенка призналась женщина, но правоохранители выяснили, что она дала ложные показания - за рулем в момент аварии находился ее муж. ДТП случилось 21 октября в селе Бродокалмак Красноармейского района. Машина сбила мальчика на пешеходном переходе, водитель не помог пострадавшему и скрылся. Подросток получил травмы различной степени тяжести, его доставили в детскую больницу в Челябинск.
Полицейские установили владельца машины - им оказался 50-летний местный житель. Его жена призналась в совершении ДТП, но позже полицейские выяснили, что в момент аварии автомобилем управлял муж. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
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