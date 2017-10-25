Челябинск
- -1 ... -3 C°
- -3 ... -5 C°
- 57.5852р. + 0.1146
- 67.6856р. + 0.1289
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
На Южном Урале выпустили антигололедную обувь с шипами из нержавеющей стали
25.10.2017 г. 13:13
Фото с сайта www.ctv7.ru
Инновационная конструкция встраивается во время производства подошвы. Чтобы не повредить напольные покрытия при входе в здания, шипы можно задвигать. Для этого на обуви имеются скобки. Они фиксируются в двух положениях: "шипы — наружу" и "шипы — внутрь". Изменять позицию подвижной скобки можно с помощью специального ключа.
Антигололедной системой оборудуют женские сапоги и мужские ботинки. Делают такую обувь на местной фабрике "Юничел". Она продается не только в российских магазинах, но и в Казахстане, сообщила пресс-служба предприятия.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 02.10.2017 г. Дороги в Челябинске начали посыпать песко-соляной смесью
- 01.12.2016 г. Евгений Тефтелев поручил усилить меры по обработке территорий от гололеда
- 20.10.2016 г. Спасатели рассказали челябинцам, как правильно падать на скользкой дороге
- 06.10.2016 г. «Юничел» заключил годовой контракт с корейским заводом на поставку уникальной кожи
- 05.04.2016 г. Магазины сети «Центробувь» начали закрываться в Челябинской области