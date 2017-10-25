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На Южном Урале выпустили антигололедную обувь с шипами из нержавеющей стали

25.10.2017 г. 13:13

На Южном Урале выпустили антигололедную обувь с шипами из нержавеющей стали
Фото с сайта www.ctv7.ru

Инновационная конструкция встраивается во время производства подошвы. Чтобы не повредить напольные покрытия при входе в здания, шипы можно задвигать. Для этого на обуви имеются скобки. Они фиксируются в двух положениях: "шипы — наружу" и "шипы — внутрь". Изменять позицию подвижной скобки можно с помощью специального ключа.

Антигололедной системой оборудуют женские сапоги и мужские ботинки. Делают такую обувь на местной фабрике "Юничел". Она продается не только в российских магазинах, но и в Казахстане, сообщила пресс-служба предприятия.

 

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