На Южном Урале выпустили антигололедную обувь с шипами из нержавеющей стали

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Инновационная конструкция встраивается во время производства подошвы. Чтобы не повредить напольные покрытия при входе в здания, шипы можно задвигать. Для этого на обуви имеются скобки. Они фиксируются в двух положениях: "шипы — наружу" и "шипы — внутрь". Изменять позицию подвижной скобки можно с помощью специального ключа.

Антигололедной системой оборудуют женские сапоги и мужские ботинки. Делают такую обувь на местной фабрике "Юничел". Она продается не только в российских магазинах, но и в Казахстане, сообщила пресс-служба предприятия.

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Все новости за 25.10.2017 г.»