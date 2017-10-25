Предприятие в Челябинске бесконтрольно выбрасывало в воздух вредные вещества во время НМУ

Фото с сайта novostipmr.com

Прокуратура вскрыла нарушения закона со стороны ООО «Донкарб Графит». Речь идет о филиале предприятия, расположенном в Металлургическом районе.

Установлено, что при неблагоприятных метеоусловиях второй степени опасности, которые сохранялись в городе с 11 по 15 октября 2017 года, не проводились мероприятия по производственному контролю. Компания обязана при НМУ второй и третей степени отбирать пробы и делать измерения на 101-м источнике выбросов по 10 веществам. Однако ООО «Донкарб Графит» этого не делало, у него даже нет договора со специализированной организацией на получение данных услуг.

Возбуждено административное дело. Директору внесено представление об устранении нарушений, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 25.10.2017 г.»