Пьющую мать пятерых детей в Челябинской области арестовали за неуплату алиментов

Фото с сайта 74.мвд.рф

Также женщине назначили тысячу рублей штрафа за попытку побега от судебных приставов. Под стражей оказалась 41-летняя жительница поселка Бектыш Еткульского района. Она задолжала 16-летнему сыну, который воспитывается в приюте, 400 тыс. рублей. Приставы также выяснили, что остальные четверо детей женщины живут у родственников. Установлено, что неплательщица злоупотребляет алкоголем, постоянной работы не имеет. В ее доме в окнах нет стекол, проемы заколочены досками, а щели заткнуты одеялами.

Приставы не раз вызывал женщину повесткой на прием, но мать-кукушка не реагировала на требования. Тогда судебные исполнители сами приехали за ней. Алиментщица попыталась сбежать от них, за что на нее составили протокол. Когда жительница Бектыша выйдет из-под стражи, у нее будет два месяца на то, чтобы исправить ситуацию с уплатой алиментов. Если она этого не сделает, может отправиться на год в колонию, сообщили в управлении службы судебных приставов по Челябинской области.

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Все новости за 25.10.2017 г.»