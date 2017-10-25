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В Челябинске отменен приговор бывшему оперативнику, которого осудили за сбыт наркотиков заключенным
25.10.2017 г. 12:18
Ранее Калининский районный суд отправил Наиля Курманова в колонию строгого режима на 11 лет и шесть месяцев. Бывшего сотрудника уголовного розыска признали виновным в сбыте троим заключенным наркотиков.
По данным следствия, летом 2015 года Наиль Курманов передал психотропные вещества арестантам во время их транспортировки из СИЗО №1 в отдел полиции. За это заключенные должны были сознаться в преступлении. Во время осмотра у них обнаружили героин. Заключенные сообщили, что наркотики им передал Наиль Курманов. Коллеги и близкие бывшего оперативника уверены в его невиновности.
Челябинский областной суд отменил приговор, оглашенный в июне 2017 года. Причина - существенные нарушения Калининским районным судом права на защиту и норм уголовно-процессуального закона. Дело направлено на новое рассмотрение.
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