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Челябинец уволился с работы ради воспитания двух енотов

25.10.2017 г. 12:12

Челябинец уволился с работы ради воспитания двух енотов
Фото: Олег Каргаполов / 74.ru

Сестры Лилу и Фани требуют много внимания и, оставшись без присмотра, могут разнести весь дом. Необычных животных мужчина решил завести после поездки в Санкт-Петербург, где он побывал в специальной игровой комнате с енотами. Челябинец ушел с госслужбы и организовал такой же центр в столице Южного Урала. Комнату он назвал "Енотовинск". Мужчина постоянно занят работой с энергичными животными. Он проводит с енотами весь день, готовит им еду и играет, сообщает сайт 74.ru.

 

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