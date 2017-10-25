Челябинец уволился с работы ради воспитания двух енотов

Фото: Олег Каргаполов / 74.ru

Сестры Лилу и Фани требуют много внимания и, оставшись без присмотра, могут разнести весь дом. Необычных животных мужчина решил завести после поездки в Санкт-Петербург, где он побывал в специальной игровой комнате с енотами. Челябинец ушел с госслужбы и организовал такой же центр в столице Южного Урала. Комнату он назвал "Енотовинск". Мужчина постоянно занят работой с энергичными животными. Он проводит с енотами весь день, готовит им еду и играет, сообщает сайт 74.ru.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 25.10.2017 г.»