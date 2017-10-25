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53-летний педофил надругался над тремя мальчиками в Челябинске
25.10.2017 г. 11:51
Мужчину подозревают в совершении преступлений в Советском и Курчатовском районах в период с июня по октябрь 2017 года. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Развратные действия". По версии следствия, жертвами стали трое мальчиков в возрасте от 11 до 12 лет.
Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и заключении под стражу. Следователи устанавливают возможную причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений. Тех, кто обладает какой-либо информацией по уголовному делу, просят позвонить по телефонам: 779-76-50, 779-76-44, 266-71-85, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
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