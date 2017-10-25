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Владимир Путин поздравил семерых южноуральцев с победой в общекомандном зачете WorldSkills
25.10.2017 г. 11:25
Они в составе национальной сборной заняли первое место на чемпионате мира по рабочим профессиям в Абу-Даби. Торжественный прием участников соревнований прошел в Кремле. Члены национальной сборной поделились с президентом впечатлениями от чемпионата.
«Современный успешный специалист, безусловно, должен обладать этими знаниями: навыками цифровой экономики, робототехники, программированием. Вы показали эти навыки, причем показали их самым блестящим образом», - подчеркнул Владимир Путин.
Фото: Пресс-служба Президента РФ
Российская команда завоевала 11 медалей: шесть золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. Две награды сборной принесли представители Челябинской области. Выпускник Южно-Уральского государственного технического колледжа Константин Ларин завоевал золото по специальности "веб-разработка". Студент Русско-британского института управления Умар Нуршинов принес в копилку сборной серебро в дисциплине "виртуальный мерчендайзинг и витринистика".
Сегодня, 25 октября, южноуральские участники чемпионата возвращаются в Челябинск, где для них будет организована торжественная встреча.
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