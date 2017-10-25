8 и 9 ноября в Челябинске будет проходить XIV форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Фото с сайта Export.gov.kz

Ожидается приезд президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Темой форума станет развитие человеческого капитала. На что может рассчитывать Челябинская область по итогам мероприятия? И какое значение проведение форума имееет для региона? Говорим об этом сегодня, 25 октября, в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале.

Гости в студии: первый вице-президент ЮУТПП Игорь Аристов, руководитель уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин, директор агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Алейникова.

Трансляция в Facebook. Начало в 16:35.

Все новости за 25.10.2017 г.»