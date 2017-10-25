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Разбор полетов
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8 и 9 ноября в Челябинске будет проходить XIV форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана
25.10.2017 г. 10:58
Фото с сайта Export.gov.kz
Ожидается приезд президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Темой форума станет развитие человеческого капитала. На что может рассчитывать Челябинская область по итогам мероприятия? И какое значение проведение форума имееет для региона? Говорим об этом сегодня, 25 октября, в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале.
Гости в студии: первый вице-президент ЮУТПП Игорь Аристов, руководитель уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин, директор агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Алейникова.
Трансляция в Facebook. Начало в 16:35.
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