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В Челябинске откроют мультимедийный парк «Россия - моя история»
25.10.2017 г. 10:37
Комплекс заработает в 2018 году. Он будет включать в себя мультимедийные экспозиции с использованием видео-инфографики, анимации, 3D-моделирования и цифровых реконструкций. Проект парка уже утвержден.
Всего в следующем году запланировано открытие восьми таких комплексов по всей стране. На сегодняшний день исторические парки есть в 18 городах России, включая Москву, Уфу, Екатеринбург, Ставрополь и Волгоград, сообщает ТАСС.
В Москве исторический парк находится на ВДНХ - это несколько мультимедийных экспозиций, посвященных периоду царствования династий Рюриковичей и Романовых, а также событиям первой половины XX века. Информация представлена на сенсорных столах и экранах, лайтбоксах. Потолок в одном из залов имеет форму сферы, и посетители могут расположиться в креслах-мешках полулежа и наблюдать за сменой гиганстких картин над собой.
Один из элементов экспозиции, посвященной Рюриковичам, - это медиакнига о жизни Сергия Радонежского.
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