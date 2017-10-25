В Челябинске откроют мультимедийный парк «Россия - моя история»

Фото с сайта patriarchia.ru

Комплекс заработает в 2018 году. Он будет включать в себя мультимедийные экспозиции с использованием видео-инфографики, анимации, 3D-моделирования и цифровых реконструкций. Проект парка уже утвержден.

Всего в следующем году запланировано открытие восьми таких комплексов по всей стране. На сегодняшний день исторические парки есть в 18 городах России, включая Москву, Уфу, Екатеринбург, Ставрополь и Волгоград, сообщает ТАСС.

В Москве исторический парк находится на ВДНХ - это несколько мультимедийных экспозиций, посвященных периоду царствования династий Рюриковичей и Романовых, а также событиям первой половины XX века. Информация представлена на сенсорных столах и экранах, лайтбоксах. Потолок в одном из залов имеет форму сферы, и посетители могут расположиться в креслах-мешках полулежа и наблюдать за сменой гиганстких картин над собой.

Один из элементов экспозиции, посвященной Рюриковичам, - это медиакнига о жизни Сергия Радонежского.

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