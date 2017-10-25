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На перекрестке улиц Свободы и Труда в Челябинске до середины ноября ограничили движение
25.10.2017 г. 09:16
Фото с сайта tulainfo71.ru
На этом участке коммунальщики будут строить дренажную канализацию. Движение будет ограничено для всего транспорта. Работы планируется завершить к 15 ноября, сообщили в пресс-службе администрации города.
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