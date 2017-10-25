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Челябинец получил штраф ГИБДД в виде черного квадрата

25.10.2017 г. 09:14

Челябинец получил штраф ГИБДД в виде черного квадрата
Фото с сайта 31tv.ru

По фотографии с камеры видеонаблюдения мужчина не может определить, его ли автомобиль изображен на кадре. На снимке не видно марку, цвет и госномер машины. Вся информация, которая есть у автомобилиста, - это текст из SMS, где написано, что сумма штрафа - 500 рублей. Мужчина не отрицает, что автомобиль на фотографии может принадлежать ему, однако жителя Челябинска возмущает, что Госавтоинспекция присылает штрафы в подобном виде, сообщает 31 tv.ru.

Сейчас водитель собирается разобраться в ситуации и позвонить на горячую линию ГИБДД.

 

   Фото с сайта 31tv.ru

 

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