На площадях ликвидированного «Уфалейникеля» создадут индустриальный парк

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Аналогичные структуры появятся также вблизи Озерска и в Саткинском районе. Губернатор Борис Дубровский поручил при организации площадок использовать опыт формирования индустриального парка "Малая Сосновка", расположенного под Челябинском.

В настоящее время в области работает два индустриальных парка, внесенных в реестр минпромторга России. По словам министра экономического развития региона Сергея Смольникова, для них уже готова вся нормативно-правовая база.

Резидентам и управляющей компании парка "Станкомаш" в 2017 году установлены льготы по налогам на прибыль и имущество организаций, льготы по земельному налогу. Результатом этого является увеличение числа рабочих мест, к примеру, в "Станкомаше" с 3,3 тыс. до 4,4 тыс. В июле был внесен в реестр «ММК – Индустриальный парк». Сейчас там работает 13 резидентов. В планах - создание крупных металлургических производств, например, чугунолитейного завода.

В Челябинске идет работа над открытием индустриального парка «Техникс» на базе ЧТЗ. В ближайшей перспективе в области появятся еще три парка, управление которых будет передано в АО «Управляющая компания Парка индустриальных инноваций Малая Сосновка». Это региональные парки «Новогорный» вблизи Озерска, «Рудничный» в Саткинском районе, индустриальный парк «Верхний Уфалей» на площадях «Уфалейникеля».

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Все новости за 25.10.2017 г.»