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Улицы Челябинска заставят новыми киосками и остановками
24.10.2017 г. 17:31
Фото с сайта cheladmin.ru
Администрация города объявила конкурс на разработку типовых эскизных проектов нестационарных объектов. Идеальный вариант должен сочетать в себе приятный дизайн, функциональность и экономическую эффективность. Принять участие могут жители, обладающие навыками архитектора, дизайнера, студенты профильных вузов, специалисты в области градостроительства, сообщили в администрации Челябинска.
Победителей будут определять по двум номинациям: торгово-остановочные комплексы и нестационарные торговые объекты. Желающим принять участие в конкурсе необходимо до 3 ноября подать заявку, а затем до 25 ноября сдать эскиз проекта.
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