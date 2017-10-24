Улицы Челябинска заставят новыми киосками и остановками

Фото с сайта cheladmin.ru

Администрация города объявила конкурс на разработку типовых эскизных проектов нестационарных объектов. Идеальный вариант должен сочетать в себе приятный дизайн, функциональность и экономическую эффективность. Принять участие могут жители, обладающие навыками архитектора, дизайнера, студенты профильных вузов, специалисты в области градостроительства, сообщили в администрации Челябинска.

Победителей будут определять по двум номинациям: торгово-остановочные комплексы и нестационарные торговые объекты. Желающим принять участие в конкурсе необходимо до 3 ноября подать заявку, а затем до 25 ноября сдать эскиз проекта.

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