  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -3 ... -5 C°
  • -3 ... -5 C°
  • 57.4706р. - 0.0412
  • 67.5567р. - 0.3360
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

Улицы Челябинска заставят новыми киосками и остановками

24.10.2017 г. 17:31

Улицы Челябинска заставят новыми киосками и остановками
Фото с сайта cheladmin.ru

Администрация города объявила конкурс на разработку типовых эскизных проектов нестационарных объектов. Идеальный вариант должен сочетать в себе приятный дизайн, функциональность и экономическую эффективность. Принять участие могут жители, обладающие навыками архитектора, дизайнера, студенты профильных вузов, специалисты в области градостроительства, сообщили в администрации Челябинска.

Победителей будут определять по двум номинациям: торгово-остановочные комплексы и нестационарные торговые объекты. Желающим принять участие в конкурсе необходимо до 3 ноября подать заявку, а затем до 25 ноября сдать эскиз проекта.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 24.10.2017 г.»

Новости на эту тему