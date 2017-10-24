Центр Челябинска встал в пробках

Скриншот с сайта yandex.ru

Заторы образовались на проспектах Ленина и Свердловском, улицах Энгельса, Коммуны, Труда, Красной и Цвиллинга.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, в семь часов вечера дорожная обстановка в городе оценивалась в девять баллов. На главной улице Челябинска случилось ДТП - на перекрестке с улицей Цвиллинга, также произошли аварии на Энгельса. Проспект Ленина стоит от пересечения с Артиллерийской до Энгельса. Как сообщили очевидцы, расстояние от перекрестка со Свободы до Свердловского проспекта удалось преодолеть за 45 минут.

Как комментируют пользователи сервиса, ситуацию осложняют автомобилисты, которые не успевают проехать перекрестки на зеленый сигнал светофора и преграждают дорогу. Также водители сообщают о ремонте на Энгельса и просят ГИБДД поставить регулировщиков. Впрочем, люди не теряют чувство юмора, просят друг у друга успокоительное и желают терпения.

Как ранее сообщала радиостанция "Челябинское эхо", сегодня, 24 октября, утром движение в городе также было затруднено. Из-за снегопада и ДТП были пробки почти на всех крупных улицах.

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